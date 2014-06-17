Рогозін: Росія готова до розриву зв'язків ОПК з Україною
11:48, 17 червня 2014Політика
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Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін запевняє, що у РФ вже тиждень тому було представлено план заміщення поставок військової продукції з України.
Рогозін не боїться розриву зв'язків
Про це він повідомив у Twitter.
«Порошенко заборонив кооперацію з РФ у сфері ОПК. Пізно. 10.06 Мінпромторг вніс до ВПК план повного імпортозаміщення військової продукції України», - написав Рогозін.
Порошенко запретил кооперацию с РФ в сфере ОПК. Поздно. 10.06 Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамещения военной продукции Украины
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) June 16, 2014
Як повідомляв УНІАН, 16 червня віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема заявив, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО заборонив співпрацю з Росією у військовій сфері.
Раніше аналітики прогнозували, що в разі розриву співпраці у сфері ОПК постраждають 79 українських і 859 російських підприємств.
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