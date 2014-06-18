У Донецьку за добу зареєстровано 5 викрадень мирних жителів бойовиками

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, до Київського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення держустанови четверо невідомих у камуфляжній формі з автоматами викрали директора.

До Кіровського райвідділу звернулася мешканка Мар'їнського району із заявою про те, що 16 червня близько 22.30 невідомі у камуфляжній формі, озброєні автоматами, викрали з будинку в Кіровському районі Донецька її сестру з чоловіком-шахтарем.

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У Петровський райвідділ міліції надійшла заява від 78-річного жителя Донецька. Пенсіонер знаходився біля свого будинку, коли біля нього зупинився автомобіль «Волга», звідки вийшли троє невідомих у цивільному одязі, силою посадили його в автомобіль і побили, в результаті чого він втратив свідомість. Отямився літній чоловік вже у лікарні, куди його доставили з діагнозом: струс головного мозку, забої і рани голови.

У міліції також нагадали, що вчора, 17 червня, біля будівлі прокуратури Донецька під час підготовки фоторепортажу зник кореспондент інтернет-видання «Ура-Информ Донбасс». На даний момент журналіст звільнений і перебуває у безпечному місці.

За всіма фактами порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (викрадення людини). А також вживаються всі заходи для розшуку і звільнення викрадених.