В ООН закликають терористів на Донбасі скласти зброю: прийшов час почати розмовляти

Верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллай закликала терористів, які діють у Донецькій та Луганській областях, припинити дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Як повідомили УНІАН в управлінні Верховного комісара, про це йдеться в її доповіді стосовно ситуації з правами людини в Україні.

У доповіді докладно висвітлюються порушення законності та правопорядку на сході України. Зокрема, зазначені порушення законності та правопорядку в районах, захоплених збройними угрупованнями та зростання кількості доказів викрадення, затримання, жорстокого поводження, тортур та вбивств, які стосуються ширших груп населення.

Читайте такожООН: В Україні немає гуманітарної кризи, але вона може статися

«Все, чого вони домоглися, - це атмосфера незахищеності та страху, яка згубно впливає на багато тисяч людей», - сказала Піллай.

«Прийшов час, щоб відкласти зброю і почати розмовляти. Мета досягнення миру та віднайдення довгострокового вирішення проблем, є безумовно, досяжною», - вважає вона.

У доповіді зазначається, що протягом звітного періоду ситуація з дотриманням прав людини у східних районах Донецької і Луганської областей продовжувала погіршуватися, було зафіксоване збільшення кількості озброєних осіб та одиниць зброї в обох регіонах; «представники «Донецької народної республіки» визнали присутність громадян Російської Федерації у складі своїх збройних угруповань, у тому числі представників з Чечні та інших республік Північного Кавказу», - наголошує Піллай.

Читайте такожООН: кількість вимушених переселенців в Україні сягла 34 тисяч

«Ескалація злочинної діяльності, що призводить до порушення прав людини більше не обмежується нападами на журналістів, обраних представників, місцевих політиків, державних службовців та громадських активістів», - йдеться у доповіді.

«Викрадення, затримання, жорстоке поводження, тортури та вбивства, які скоюють озброєні угруповання, наразі стосуються ширших груп населення цих двох східних регіонів, у яких панує атмосфера залякування і, як наслідок, страху», - додала верховний комісар ООН з прав людини.

Також вона констатувала, що декілька тисяч людей є переміщеними з Донецька та Луганська.

Читайте такожРада поки не підтримує прохання виключити Росію з ООН

Крім того, за даними комісара, багато людей виїжджає з Донбасу через погрози за їхні «проукраїнські» погляди.

Піллай закликала українську владу стримано застосовувати силу, дотримуватись міжнародних стандартів під час заходів безпеки, а також захищати цивільне населення під час дій проти озброєних груп.

Також у доповіді верховний комісар ООН з прав людини велику увагу приділила тривожним тенденціям в Криму.

Читайте такожВ ООН говорили про Росію як про постачальника тероризму - постпред України

Вона констатувала, що «запровадження законодавства Російської Федерації, що суперечить Резолюції №68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй та застосовним засадам міжнародного права, перешкоджає реалізації прав та основних свобод людини».

«Мешканців Криму, відомих своєю «проукраїнською» позицією, залякують», - зазначається у доповіді.

Також Піллай висловила стурбованість з приводу того, що багато громадян можуть зіткнутися з дискримінацією, зокрема у сфері освіти та зайнятості, а лідери та активісти – представники корінного кримськотатарського народу - зазнають переслідувань та обмеження реалізації своїх культурних прав.

Читайте такожМеджліс попросив допомоги в ООН і ОБСЄ: в Криму викрадають людей

«Протягом звітного періоду відбулося погіршення ситуації усіх жителів Криму щодо їх прав на свободу вираження поглядів, мирних зібрань, асоціацій, релігії або переконань», - сказано у доповіді.

У доповіді йдеться про ситуацію з дотриманням прав людини в України в період з 7 травня по 7 червня. Доповідь є третім документом, підготовленим Моніторинговою місією ООН з прав людини, його підготовку було розпочато верховним комісаром у березні.