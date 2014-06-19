Дострокові вибори підтримують 70% українців - Порошенко

Про це він заявив на зустрічі з депутатами фракції УДАР і лідером цієї політичної сили, мером.

Києва Віталієм Кличком, передає прес-служба президента.

У ході бесіди Глава держави обговорив з законодавцями політичну ситуацію в країні, шляхи врегулювання на Сході і питання про проведення дострокових парламентських виборів.

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Петро Порошенко підкреслив, що встановлення миру в країні - спільне завдання всіх відповідальних політиків, тому глава держави виступає за активну співпрацю та консолідацію уряду і парламенту.

Президент України підкреслив, що налаштований на конструктивний діалог з парламентськими фракціями і групами, і запропонував зробити такі зустрічі регулярними.