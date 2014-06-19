ЗМІ пояснили, що стримує Євросоюз у введенні нових санкцій проти РФ

І причина тут не в місцевих ультраправих і їх симпатії до Путіна, а перш за все у величезному військовому контракті на 1,2 млрд євро на поставку Росії французьких десантних кораблів вертольотоносців Mistral, повідомляє Новое время.

Згідно з домовленостями, два кораблі Mistral для Росії повинна побудувати Франція, і ще два Росія побудує сама по ліцензії. Кораблі можуть нести 16 важких або 32 легких вертольота. Перший корабель буде переданий Росії в жовтні 2014 року.

Читайте такожМЗС виступає за введення санкцій третього рівня проти Росії

Ставлення до санкцій, як і власне до США, в різних країнах ЄС суттєво відрізняється, зазначає Джон Феффер, співдиректор вашингтонського дослідницького центру Foreign Policy in Focus. Він згадує Польщу - значно більше проамериканську, ніж, наприклад, Греція. В той час, як багато країн ЄС прагнуть скоротити свої витрати на НАТО, Варшава планує, навпаки, збільшувати.

Продовження статті читайте в друкованому випуску видання "Новий час країни" 13 червня.