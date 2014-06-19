Валерія Гонтарева оприлюднила декларацію про доходи

14:40, 19 червня 2014
Політика
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Валерія Гонтарева сьогодні під час свого призначення на посаду глави Національного банку України (НБУ) у Верховній Раді надала декларацію про доходи.

фото REUTERS

Згідно з документом, за підсумками 2013 року Валерія Гонтарева отримала 3,853 млн грн доходів, з них 1,018 млн склала зарплата.

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З нерухомості нова глава НБУ володіє земельною ділянкою в Київській області площею 900 кв м, будинком на цій ділянці (250 кв м) і квартирою в Києві (106 кв. м).

В декларації вказані 3 автомобілі Porsche - FX35 2007 року випуску, Panamera (2012 року випуску) і Cayenne (2013 року випуску).

Крім того, Валерії Гонтаревій належить поточний рахунок в Универсалбанку на суму 8,25 млн грн.

Члени її сім'ї (чоловік і старший син) у 2013 році здобули 1,011 млн грн доходів, з яких 650,2 тис. грн склала заробітна плата. Їм належить земельна ділянка з будинком в Ірпіні, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado (2006 року випуску), а також депозитні та поточні рахунки в Универсалбанку, Дельта Банку і Альфабанку на суму 2,42 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила призначення Валерії Гонтаревої напост глави НБУ. За це рішення проголосували 349 депутатів.

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