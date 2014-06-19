Британія готова підтримувати розвиток ефективних збройних сил України
18:29, 19 червня 2014Політика
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Великобританія готова співпрацювати та підтримувати розвиток сучасних і ефективних збройних сил України.
Саймон Сміт заявив, що Британія готова підтримати українські збройні сили /фото УНІАН
Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Великобританії в Україні Саймон Сміт в "Твіттері".
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"Великобританія охоче співпрацюватиме з Україною, щоб підтримати розвиток сучасних, ефективних збройних сил заради незалежної і сильної України", - написав він.
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