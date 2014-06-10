МЗС Польщі: Україна може застосовувати силу проти озброєних осіб, що дестабілізують ситуацію

«Польща підтримує діалог і ми за політичне рішення, що не змінює того факту, що ми вважаємо, що Україна, яка є суверенною державою, має право використовувати силу проти нелегальних збройних сил, що прагнуть дестабилизовать ситуацію у державі», - сказав Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський за підсумками переговорів з міністрами закордонних справ Німеччини і Росії.Читайте такожГенсек НАТО: Росія не виконує своїх обіцянок, загрожує своїм сусідам і застосовує проти них силу

За його словами, питання компетенції місцевої влади і прав на використання мов потрібно вирішувати методами, що відповідають Конституції України, а не з допомогою «ракет, кулеметів, як намагалися це робити сепаратисти».

«Я сподіваюся, що зараз настав час діалогу», - сказав він і додав, що обрання нового президента України буде сприяти налагодженню ситуації, а також створює умови для нових переговорів між РФ і Україною.Читайте такожПорошенко: Україна повинна гарантувати собі безпеку з боку Росії

«Ми вважаємо - що президент здатний об'єднати Україну, про що свідчить його інавгураційна промова, частково зачитана російською мовою», - сказав Сікорський.