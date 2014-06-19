В Україні можуть створити міністерство у справах вимушених переселенців - депутат

Голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан заявляє, що зараз розглядається можливість створення ще одного міністерства в уряді, яке б опікувалося справами вимушених переселенців.

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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Пацкан пояснив, що в разі, якщо міністерство буде створено, воно буде опікуватися інтересами вимушених переселенців як із Криму, так і тих, хто виїжджає із зони АТО.

“Мені б не хотілося зараз говорити про точну дату, коли воно буде створено, але я знаю, що перемовини з цього приводу вже ведуться, і відбулася розмова з президентом про те, що українців у цих місцях не можна залишати один на один зі своїми проблемами”, - сказав Пацкан.

Водночас представник омбудсмена Ірина Кушнір висловила думку, що створення міністерства у справах вимушених переселенців не вирішить їхні проблеми.

Вона вважає, що не потрібно створювати ще одне міністерство, а потрібно, щоб чиновники людяно ставилися до вимушених переселенців.

Кушнір зазначила, що проблема в тому, що чиновники, які мали б опікуватись долями вимушених переселенців, ставляться до своїх обов'язків формально і, по суті, відфутболюють тих, хто до них звертається.

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“Центри допомоги вже створені. Це координаційні центри, що опікуються питаннями переселенців. Чиновникам потрібно підходити до справи не формально, не класти трубку і казати, що зараз вихідний, що зараз уже пізно, вечір. Необхідно, щоб вони приїжджали до переселенців, збирали інформацію. Але, на жаль, вони цього не роблять. Бачать ці проблеми лише волонтери, там немає чиновницького апарату. Тому не потрібно створювати додаткові органи, а працювати на місцях”, - сказала Кушнір.

Вона привела приклад, коли переселенці звертаються на гарячу телефонну лінію, а їм кажуть, щоб вони залишили свої контакти, що з ними зв'яжуться через 30 днів. “Потрібно розуміти, що у переселенців немає ні вихідних, ні відпусток, і вони не можуть чекати 30 днів. Також у них навіть немає доступу до Інтернету”, - сказала Кушнір.