ООН: кількість вимушених переселенців в Україні сягла 34 тисяч

Як заявила заступник генсека ООН з гуманітарних питань Валері Амос, агентство у справах біженців ООН має дані про 19 тисяч переміщених осіб в Україні, а за оцінками місцевої влади, ще 15 тисяч людей втекли з рідних місць у тих районах, де ООН не веде спостереження, повідомляє BBC Україна.

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За "повідомленнями, які заслуговують на довіру, відбувається переміщення людей всередині Донецької та Луганської областей... зокрема приблизно 15 тисяч людей втекли зі Слов'янська", сказала пані Амос, яку цитує агенція AFP.

У травні ООН вже публікувала дані про те, що з моменту початку кризи в Україну близько 10 тисяч людей втратили постійне житло, однак тоді мова йшла переважно про кримських татар.

Відтоді епіцентр подій перемістився в Донецьку і Луганську області, населення яких стикається з обстрілами і перебоями з продовольством.