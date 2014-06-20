Меркель вітає прямі контакти Порошенка і Путіна

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт за підсумками телефонних розмов, які Меркель провела з Порошенком і президентом Франції Франсуа Олландом, передає РБК.

Канцлер впевнена, що "тільки спільними зусиллями можна досягти настільки потрібної деескалації" обстановки на південному сході України, сказав Зайберт.

За його словами, Меркель вважає, що Росія повинна "використати свій вплив" на прихильників федералізації з метою припинення насильства на сході сусідньої республіки.

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Меркель і Порошенко єдині в думці, що РФ потрібно "ефективно контролювати кордон з Україною", додав представник уряду ФРН.

Як повідомив раніше Єлисейський палац, сьогодні Меркель і Олланд провели також телефонну розмову з Путіним, обговоривши обстановку на Україні та шляхи деескалації кризи в цій країні.

"Франсуа Олланд і Ангела Меркель закликали президента Росії докласти всіх необхідних зусиль, щоб вплинути на збройні групи і якомога швидше досягти припинення протистояння", - йдеться в комюніке адміністрації французького лідера.