До Ради прибули члени Кабміну (онлайн-трансляція засідання)
10:26, 20 червня 2014Політика
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До Верховної Ради прибули члени Кабінету міністрів.
Рада зібралася на засідання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, в урядовій ложі перебувають зокрема в.о. міністра оборони Михайло Коваль, міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.
Раніше на засіданні спікер ВР Олександр Турчинов заявив, що операцію з перекриття кордону з Росією фактично завершено.
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