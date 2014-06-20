До Ради прибули члени Кабміну (онлайн-трансляція засідання)

Як передає кореспондент УНІАН, в урядовій ложі перебувають зокрема в.о. міністра оборони Михайло Коваль, міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

Раніше на засіданні спікер ВР Олександр Турчинов заявив, що операцію з перекриття кордону з Росією фактично завершено.