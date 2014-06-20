Бойовики, які тримають у полоні дві групи місії ОБСЄ на Донбасі, досі не висунули жодних вимог

“Нас часто запитують про стан наших колег, де вони, як їхнє здоров'я. Ми не багато можемо сказати, тому що ситуація ще не вирішена. Експерти, з якими я спілкувався, сказали, що це складна й унікальна ситуація - люди, які їх утримують, не висунули жодних вимог”, - зазначив Боцюрків.

За його словами, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликає негайно звільнити своїх колег. “Ми й надалі закликаємо до негайного і беззастережного звільнення”, - сказав речник.

Як зауважив Боцюрків, за інформацією, яку має ОБСЄ, захоплені спостерігачі місії “не ушкоджені і перебувають в непоганому стані”.

“Багато чого відбувається за лаштунками, щоб забезпечити їхнє звільнення. Ми використовуємо всі канали, вдячні за активну підтримку країнам-учасницям і, звичайно, за активну участь уряду України“, - сказав Боцюрків.Читайте такожОБСЄ встановило контакт зі зниклими на Донбасі спостерігачами

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ОБСЄ втратила контракт з двома групами спостерігачів Спеціальної моніторингової місії загальною чисельністю 8 осіб, які працювали у Донецькій та Луганській областях.

На початку червня представник самопроголошеної "Донецької народної республіки" Андрій Пургін заявив, що спостерігачів утримують у Сєвєродонецьку, зазначивши, що їхня присутність є гарантією, що у місті не будуть вестись бойові дії.

СБУ повідомляла про причетність до викрадення спостерігачів "казацьких" структур, які підтримують сепаратистів на Донбасі.