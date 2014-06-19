З Росії в Україну продовжують надходити зброя і бойовики - ОБСЄ

Посол Сполучених Штатів в Організації з безпеки і співробітництва в Європі вимагає негайного звільнення полонених спостерігачів, передає ТСН.

Крім того, Деніел Баєр звинуватив Кремль у "потуранні" ополченцям, допомоги їм зброєю і підкріпленням.

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"Справа в тому, що підбурюючи насильство, простіше почати цей процес, ніж його зупинити. Тому це може бути важко, практично кажучи, зупинити насильство. Але це ніяк не змінює факту, що підкріплення і зброю продовжують надходити в Україну з боку Росії останніми днями і тижнями. Ми не бачимо ніяких зусиль, спрямованих на припинення цього", - констатував Баєр.

Нагадаємо, в кінці травня ОБСЄ втратила зв'язок з двома групами спостерігачів. Вісім з них досі перебувають у полоні у повстанців.