У Львові затримали двох чоловіків, які продавали підроблені бронежилети для бійців АТО

У Львові затримали двох чоловіків, які продавали підроблені бронежилети. На момент затримання зловмисники встигли реалізувати понад 100 «бронежилетів»

Про це розповів начальник Львівського міського управління внутрішніх справ полковник міліції Сергій Зюбаненко, повідомляє ВЗГ ГУМВС України у Львівській області.

«Ми провели оперативно-розшукові заходи і на «гарячому» викрили двох чоловіків під час продажу в одній із торгівельних мереж міста 53 предметів, схожих на бронежилети. Зловмисниками виявилися 38-річний та 31-річний мешканці Львова», – зазначив Сергій Зюбаненко.

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Працівники міліції встановили, що зловмисники вже встигли продати понад 100 таких «бронежилетів» за ціною 1600 гривень. Наразі проводиться перевірка джерел постачання підробленої продукції.

«На даний момент у торгівельних мережах Львова цих предметів немає, але ми перевіряємо джерела їх постачання. Встановлено, що дані «бронежилети» не втримають кулю калібру 5.45», – повідомив Сергій Зюбаненко.

Він додав, що 42 підроблених бронежилети закупили і відправили на схід приватні особи. 15 з них були передані до спеціалізованих підрозділів МВС, ще 15 - десантникам у зоні АТО. Ще 10 бронежилетів отримали бійці на блокпостах у Слов’янську. Усі підроблені бронежилети поки не вилучені, але правоохоронці вже проінформували бійців, які отримали неякісні товари. Виготовлялися вони під виглядом продукції від вітчизняного виробника.

Зазначається, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.