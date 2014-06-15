У Львові джазовий фестиваль перетворився на реквієм через трагедію в Луганську

09:19, 15 червня 2014
Суспільство
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Напередодні музиканти грали сумні мелодії та збирали гроші для родин загиблих. 

Фото: Артем Усов / vk.com

Реквієм за загиблими військовими провели у Львові на Площі Ринок. Львів'яни та гості міста, які зібралися на "Альфаджаз фест", запалили свічки та помолилися, йдеться в сюжеті ТСН.19:30, передає ТСН.ua.

Концерти фестивалю в суботу вирішили не скасовувати, але музиканти замінили звичний джазовий репертуар на сумні і більш спокійні мелодії.

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На цих концертах збирали кошти сім'ям загиблих.

Від неділі заходів у рамках джаз-фесту вже не буде взагалі.

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"Це є велика втрата для нас всіх. Завтра, в понеділок, ми скасовуємо у Львові всі концерти. Ці музиканти, які до нас приїхали, з розумінням відносяться. Ні одна біда нас не прижмє до низу. Ми будемо сильнішими", - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Як уже повідомлялося, Порошенко оголосив 15 червня днем жалоби та доручив скликати засідання РНБО.

Відео ТСН

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