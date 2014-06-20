Порошенко виступить на засіданні ПАРЄ 26 червня

15:59, 20 червня 2014
Політика
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Літня сесія ПАРЄ пройде з 23 по 27 червня у Страсбурзі. 

REUTERS

Президент України Петро Порошенко виступить на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 26 червня. 

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ПАРЄ. 

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Літня сесія ПАРЄ пройде з 23 по 27 червня у Страсбурзі. 

Крім того, в рамках цієї ж сесії виступить і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

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