Порошенко виступить на засіданні ПАРЄ 26 червня
15:59, 20 червня 2014Політика
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Літня сесія ПАРЄ пройде з 23 по 27 червня у Страсбурзі.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко виступить на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 26 червня.
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ПАРЄ.
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Літня сесія ПАРЄ пройде з 23 по 27 червня у Страсбурзі.
Крім того, в рамках цієї ж сесії виступить і президент Азербайджану Ільхам Алієв.
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