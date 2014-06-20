Україна надіслала звернення до Генпрокуратури РФ стосовно затриманого режисера Сенцова

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, "ГПУ занепокоєна ситуацією, яка склалася на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя щодо порушення прав громадян України, які перебувають на півострові. Дотримання основних прав і свобод громадян гарантується Конституцією України, їхнє порушення є неприпустимим. Широкого суспільного резонансу набула інформація щодо затримання співробітниками ФСБ Російської Федерації у Сімферополі громадянина України, відомого українського кінематографіста Олега Сенцова. Нашому співвітчизнику інкримінується участь у диверсійно-терористичній групі, замах на вчинення терористичних актів та незаконне поводження зі зброєю. Будь-які спроби компетентних органів нашої держави встановити зв’язок зі своїм громадянином, а також намагання забезпечити надання йому усього обсягу консульських послуг, передбачених міжнародними конвенціями, зухвало ігноруються відповідними органами Російської Федерації".

Генеральна прокуратура України і надалі вживатиме вичерпних заходів із захисту Сенцова, використовуючи усі наявні можливості.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Його звинувачували в підготовці терактів.

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У ФСБ заявили, що в анексованому Росією Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектора", й основною метою злочинної діяльності групи було здійснення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Ялті і Севастополі, а надалі знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач".

У «Правому секторі» спростували заяву ФСБ про підготовку терактів у Криму і про зв'язок з організацією Сенцова.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладного звільнення та повернення на Батьківщину затриманих громадян України, у тому числі Сенцова.