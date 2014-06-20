Порошенко оголосить про тимчасове припинення вогню протягом найближчих хвилин - журналіст

18:55, 20 червня 2014
Політика
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Журналіст Мустафа Найєм повідомив, що президент України Петро Порошенко найближчим часом оголосить про тимчасове припинення вогню.

Фото УНИАН

"Петро Порошенко зараз знаходиться в штабі АТО у 14 км від Слов'янська. Протягом найближчих хвилин буде віддано наказ про тимчасове припинення вогню", - написав журналіст на своїй сторінці в соцмережі.

публікаціяMustafa Nayyem.

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