Порошенко оголосить про тимчасове припинення вогню протягом найближчих хвилин - журналіст
18:55, 20 червня 2014Політика
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Журналіст Мустафа Найєм повідомив, що президент України Петро Порошенко найближчим часом оголосить про тимчасове припинення вогню.
Під час перебування в шатбе АТО поблизу Слов'янська Порошенко оголосить про тимчасове припинення вогню - журналіст / Фото УНІАН
"Петро Порошенко зараз знаходиться в штабі АТО у 14 км від Слов'янська. Протягом найближчих хвилин буде віддано наказ про тимчасове припинення вогню", - написав журналіст на своїй сторінці в соцмережі.
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