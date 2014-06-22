Рятувальники знайшли зниклий вертоліт Мі-8, який напередодні впав на Харківщині, екіпаж загинув

Про це "5-му каналу" повідомили у спеціальному авіазагоні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначили: вертоліт мали використовувати для потреб АТО – а саме для забезпечення перевезення особового складу та гуманітарної допомоги. Причину катастрофи – з’ясовують.Читайте такожНа Харківщині впав вертоліт, що доставляв вантаж у зону АТО - джерело

У спецзагоні оперативно-рятувальної служби ДСНС України повідомили деталі трагедії: "Вертоліт, що зник вчора вдень, сьогодні пошуково-рятувальні служби знайшли неподалік від населеного пункту Лісогубівка у лісовому масиві. Вертоліт розбився, згорів, екіпаж загинув. Причини цієї катастрофи буде встановлено комісією. Вертоліт був без вантажу, він перелітав на аеродром Чугуїв, щоб забезпечити перевезення особового складу та гуманітарну допомогу в районі АТО. Участі в АТО не брав, але у забезпеченні повинен був брати участь".