Україна представить міністрам закордонних справ ЄС мирний план Порошенка

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Керівник зовнішньополітичного відомства України вперше в історії відносин Україна-ЄС запрошений на засідання такого формату, який об’єднує виключно країни-члени Євросоюзу, наголошують у відомстві.Читайте такожГенсек ООН підтримав мирний план Порошенка

Клімкін представить міністрам закордонних справ ЄС мирний план Президента України Петра Порошенка з врегулювання ситуації у східних областях держави. Він проведе також низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Високим Представником ЄС у закордонних справах Кетрін Ештон, Комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, міністрами закордонних справ деяких країн ЄС.

Планується, що за результатами засідання будуть ухвалені рішення з українського питання.