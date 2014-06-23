Росія провалила зобов’язання забезпечити безпеку кордону з Україною – глава МЗС Литви

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Люксембурзі перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«Незважаючи на невелику надію, ситуація погіршується. Ми бачимо потік не тільки озброєних угрупувань, але й важкого озброєння, такого як танки, через кордон. Зобов’язання забезпечити безпеку кордону провалено, і це, я боюся, триватиме», - заявив Лінкявічюс.

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На його переконання, у Євросоюзі «ми повинні бути єдиними та міцно стояти, щоб підтримати український уряд, мирний план Порошенка, який є раціональним».

«Це шлях виходу з кризи. Сьогодні у нас буде гарна можливість обговорити ці питання з міністром (закордонних справ України Павлом) Клімкіним», - наголосив міністр закордонних справ Литви.