За добу прикордонники затримали двох російських диверсантів

Про це повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

За даними Держприкордонслужби, одного росіянина прикордонники Донецького загону зупинили в пункті пропуску «Новоазовськ». Чоловік мав камуфльовану форму, військовий квиток, згідно з яким він проходив військову службу на посаді водія радіорелейної телефонної станції Збройних сил Росії, та військовий жетон. Стосовно росіянина прикордонники прийняли рішення про заборону йому в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

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Іншого росіянина затримали в залізничному пункті контролю «Харків» під час оформлення поїзда «Москва – Севастополь». Під час бесіди чоловік не зміг вказати ані мети поїздки, ані міста в АР Крим, куди він прямував. Наразі росіянина передали співробітникам СБУ для перевірки його можливої участі у заходах дестабілізуючого характеру.

У Держприкордонслужбі зауважили, що минулої доби нападів на прикордонні підрозділи не сталося. Однак спостерігалася наявність великої кількості незаконних збройних формувань в прикордонних районах України.

Крім того, прикордонна служба Росії продовжує ігнорувати угоди в частині припинення пропуску осіб та вантажів у пунктах пропуску, які тимчасово закриті урядом України.