Прикордонники скаржаться на нетверезих і брехливих журналістів з РФ

Так у Держприкордонслужбі пояснили, чому у російських журналістів виникають проблеми з перетином українського кордону..

"Скарги російських мас-медіа, що їхні представники не можуть вільно потрапити в Україну не в повній мірі відповідають дійсності. Причина непропуску полягає, перш за все в тому, що вони безвідповідально ставляться до порядку перетину українського кордону", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що одні журналісти надавали завідомо неправдиві відомості про мету та місце своєї поїздки, інші - навмисно намагалися ввести в оману інспекторський склад.

"Були й такі, що за власним бажанням відмовлялися перетинати кордон. Відносно 1 громадянина РФ діяло доручення правоохоронних органів щодо заборони в’їзду на територію України", - повідомляють прикордонники.

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Згідно з інформацією, деякі представники російських ЗМІ, які встановленим порядком потрапляли на територію України, перебуваючи в прикордонні, порушували прикордонний режим та закони України.

Для прикладу у Держприкордонслужбі повідомили, що 13 березня росіянина, який незаконно перетнув державний кордон та виявився журналістом російського видання "Аргументы и факты", затримали на ділянці відділу "Новоазовськ" на Донеччині.

У закордонному паспорті 51-річного чоловіка не було відміток про перетинання державного кордону, а також не було імміграційної картки.

Інші 2 громадян Російської Федерації, які 19 березня прибули в аеропорт Донецька, не змогли надати чіткої відповіді про мету поїздки до України.

Згодом порушники зізналися, що вони представники телеканалу "Росія-1" та їдуть у Донецьк для висвітлення політичних подій в Україні. "Також громадяни зізнались, що отримали вказівки від свого керівництва не надавати правдиву інформацію про мету поїздки під час перетину кордону", - зазначили у відомстві.

А от журналісти телеканалу "НТВ", яких виявили на ділянці відділу "Амвросіївка" Донецького загону, здійснювали відеозапис облаштування держрубежу та криками намагалися привернути до себе увагу місцевих жителів.

"Помітивши прикордонників, вони закрилися в автівці і лише після роз’яснення українського законодавства надали для перевірки свої документи. Один з них перебував у стані алкогольного сп’яніння та почав грубо висловлюватися в бік прикордонників і громадян України, при цьому вживаючи ненормативну лексику", - повідомили у Держприкордонслужбі.