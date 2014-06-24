Льовочкіна звинуватили у розкраданні Києва

Про це заявив Вадим Гриб, який був помічником Валерія Хорошковського, який обіймав у той час посаду першого віце-прем'єра.

"Їм (Кравцю і Льовочкіну) на відкуп був відданий Київ, і всі кадрові рішення вони погоджували", - заявив Вадим Гриб на своїй сторінці в Facebook.

Гриб пояснив, що вирішив заявити про Кравця і Льовочкіна після того, як прочитав інтерв'ю Андрія Кравця, опубліковане «Української правдою» під заголовком «Завгосп Януковича Андрій Кравець: Корупція була не в Межигір'ї, а в економічному блоці Кабінету міністрів».

В інтерв'ю Кравець заявив, що не має відношення до корупції, а всі питання треба адресувати до Арбузова, Курченка і сина Януковича. Кравець також згадав, що не має відношення до будівельного холдингу «Київміськбуд».

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"Коли прочитав, що даний товариш не мав ніякого відношення до КГС (Київміськбуду), то зрозумів, що треба не замовчувати те, що знаєш, а навпаки викладати в ефір в надії, що правда восторжествує. Протягом 7-8 років є акціонером КГС і спостерігав, як гробили цю структуру. Про ролі Кравця чув від осіб, які з ним вели переговори, або посилався на нього як центр прийняття рішень, який в свою чергу знаходився під Льовочкіним", - стверджує Гриб.

В якості одного з доказів, Гриб опублікував на своїй сторінці звернення народного депутата Михайла Апостола, в якому той описує, як Льовочкін і Кравець «цікавилися» активами «Київміськбуду».