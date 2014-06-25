Рада Федерації скасувала дозвіл Путіну використовувати армію на території України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таке рішення проголосували 153 російських сенатори, проти проголосував один сенатор.

«Рада федерації постановляє скасувати постанову Ради Федерації від 1 березня 2014 № 48-ФЗ про використання Збройних сил РФ на території України. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття », - зачитав зміст документа голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктор Озеров.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня Путін направив листа до Ради федерації про те, що з метою нормалізації обстановки та врегулювання ситуації у східних регіонах України, а також у зв'язку з початком тристоронніх переговорів з цього питання вніс до Ради Федерації пропозицію про скасування постанови Ради Федерації від 1 березня 2014 № 48-ФЗ про використання Збройних сил РФ на території України.

Також 24 червня Путін пояснив, що просив Раду федерації дати згоду на застосування армії у зв'язку з «подіями навколо Криму».

«Я такого листа до Ради Федерації направив. З чим це пов'язано: по-перше, з тим, що отримано таке рішення - моє прохання дати таке рішення була направлено в той момент, коли розгорталися події навколо Криму. Я не виключав можливості застосування Збройних сил», - сказав Путін.

Путін додав, що РФ використовувала збройні формування для того, щоб забезпечити «свободу волевиявлення на референдумі в Криму».

"Ми використовували для блокування деяких збройних формувань української армії з тим, щоб вона не заважала процесу волевиявлення", - пояснив російський президент.

1 березня Рада Федерації Росії одноголосно ухвалила пропозицію Путіна про можливе введення військ в Україну.

«Розглянувши звернення президента РФ і виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників, та особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокуються згідно з міжнародним договорами на території України, Автономна Республіка Крим, відповідно до пункту« г »частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації, Рада федерації Федеральних зборів Російської Федерації постановляє: дати згоду президенту РФ на використання Збройних сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні», - йдеться у рішенні верхньої палати російського парламенту.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

21 березня Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.