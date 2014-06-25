Міноборони: За дні перемир'я проведено обмін 10 заручниками
14:39, 25 червня 2014Політика
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В. о. міністра оборони Михайло Коваль заявляє, що за дні перемир'я було здійснено обмін 10 заручниками.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед засіданням уряду.
Відповідаючи на відповідне запитання, Коваль зазначив, що цифра постійно змінюється.
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“По Мінобороні це більше 10 осіб за ці дні обміняли”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби. Ведення вогню припинене з 22-ї години 20 червня до 10-ї години 27 червня.
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