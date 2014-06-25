Міноборони: За дні перемир'я проведено обмін 10 заручниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед засіданням уряду.

Відповідаючи на відповідне запитання, Коваль зазначив, що цифра постійно змінюється.

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“По Мінобороні це більше 10 осіб за ці дні обміняли”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби. Ведення вогню припинене з 22-ї години 20 червня до 10-ї години 27 червня.