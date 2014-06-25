Одеська міськрада відмовилася розглядати питання про статус російської мови

Як передає кореспондент УНІАН, до порядку денного сесії міськради, що проходить на даний момент, було внесено питання «Про ухвалення звернення до Верховної Ради України про надання російськїй мові статусу офіційної мови міжнаціонального спілкування в Україні».

«З метою забезпечення широкого застосування російської мови в усіх сферах ділового і суспільного життя в Україні, дотримання конституційних прав мільйонів українських громадян на використання рідної мови, враховуючи необхідність стабілізації складної соціально-політичної обстановки в Україні.», - сказано в проекті рішення.

Читайте такожПорошенко: Єдиною державною мовою була, є й буде українська Проект рішення внесено депутатами – членами постійно діючої комісії Одеської міської ради з реалізації програми «Збереження і розвиток російської мови в місті Одесі».

Дане питання було знято з голосування.