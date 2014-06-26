Помер екс-спікер Верховної Ради Іван Плющ

За даними ZN.UA, смерть настала в результаті тривалого онкозахворювання

Плющ народився 11 вересня 1941 в селі Борзна Чернігівської області. У 1956-1959 рр. навчався в Борзнянському сільськогосподарському технікумі. З 1959 р. працював бригадиром овочівників радгоспу, начальником дільниці. У 1962 р. Іван Плющ вступив в КПРС. У 1967 році закінчив Українську сільськогосподарську академію, здобув спеціальність агронома. Працював головою колгоспу ім. Кірова і радгоспу їм. Леніна Баришівського району. У 1979 році закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС.

Працював завідувачем сільськогосподарського відділу Київського обласного комітету КПУ, завідувачем відділу сільського господарства і харчової промисловості. З 1981 по 1984 рр. Іван Плющ працював директором київського спеціалізованого тресту овочево-молочних радгоспів. У 1984 був призначений першим заступником голови виконкому Київської обласної ради. У 1990 році очолив Київську обласну раду.

На парламентських виборах у березні 1990 р. Іван Плющ, обраний в депутати від Комуністичної партії України. У Верховній Раді першого скликання Плющ був обраний першим заступником голови Верховної Ради, а після обрання Леоніда Кравчука президентом України (5 грудня 1991) - головою Верховної Ради. У 1991 році Плющ вийшов із лав Компартії.

На парламентських виборах 1994 року Іван Плющ також був обраний народним депутатом України. Як кандидат брав участь в президентських виборах 1994 року. За результатами першого туру виборів отримав підтримку лише 1,24% виборців, зайнявши передостаннє місце серед претендентів.

У 1996 році Плющ вступив у Народно-демократичну партію (НДП). За списками цієї політичної сили на виборах 1998 року був обраний до Ради 3 скликання

У січні 2000 року Іван Плющ вдруге був обраний головою Верховної Ради.

Після четвертого обрання у Верховну Раду, Іван Плющ спочатку увійшов до депутатської групи "Демократичні ініціативи", в якій пробув до свого вступу 30 вересня 2003 року до фракції блоку "Наша Україна". 16 березня 2005 р. він покинув це депутатське об'єднання і вступив у фракцію Української народної партії. В кінці 2005 р. Іван Плющ вийшов із НДП і став співзасновником "Українського народного блоку Костенка і Плюща".

У травні 2007 року президент Віктор Ющенко призначив Плюща секретарем Радбезу, а в листопаді того ж року зняв його з посади

Іван Плющ запам'ятався українцям як політик з почуттям гумору. Засідання Верховної Ради Спікер парламенту вів "розкішним" суржиком, при цьому замість літери "ф" часто вживав "хв". Його висловлювання на засіданнях Верховної Ради стали афористичними. Серед найпопулярніших: "Депутат! Депутат! Не пам'ятаю хвамілії - той, шо у піджаку! Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто", "Депутат Заєць! Не стрибайте по залу!", "Включіть мікрохвона у задньому проході", коментар щодо проблеми із внесенням до порядку денного одного із законопроектів: "Вони хочуть впхнути невпихуєме".