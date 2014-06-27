Порошенко закликав Італію до спрощення процедури отримання віз українцями

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Італійської Республіки Маттео Ренці, яка відбулась у рамках робочого візиту Порошенка до інституцій Європейського Союзу.

Сторони обговорили наступні кроки мирного плану президента України і висловили сподівання на швидке припинення насильства та врегулювання ситуації на сході України відповідно до положень плану.

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Прем’єр Італії привітав очікуване підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка в тому числі відкриє нові можливості для розвитку українсько-італійського партнерства.

Порошенко і Ренці також обговорили співпрацю двох країн під час головування Італії в Європейському Союзі з липня цього року.