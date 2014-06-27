Пошкоджений вибухом 5-поверховий будинок в Миколаєві відремонтують за рахунок міського бюджету

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради з посиланням на рішення, прийняте на засіданні виконкому 27 червня.

Члени виконкому проголосували за визнання аварійним 1-го під'їзду будинку, де стався вибух.

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«Через аварійну ситуацію, що сталася в будинку, після вивчення питання проектна організація винесла постанову, що будинок – аварійний і не придатний для експлуатації до проведення відповідних ремонтних робіт», - пояснив начальник управління житлового господарства департаменту ЖКГ Андрій Палько.

За інформацією заступника мера Валентина Гайдаржі, вартість проекту відновних робіт – 94 тис. грн.

«До кінця наступного тижня проект буде готовий. Першу частину проектних робіт із відновлення зруйнованих елементів вже виконано. Тепер почнеться проектування з опоряджувальних робіт, а також з поліпшення комунікацій. Остаточна кошторисна вартість буде після проведення держекспертизи», - сказав Гайдаржі.

Як повідомили в міськраді, з міського бюджету на відновлення пошкодженого будинку планується виділити близько 1,5 млн. грн, але, якщо цих грошей не вистачить для остаточної реконструкції, в міському бюджеті буде перерозподілено й виділено кошти в тому обсягу, який необхідний для ремонту.

За словами директора департаменту праці і соціального захисту населення Сергія Бондаренка, 23 людини з будинку, який постраждав від вибуху, наразі проживають у пансіонаті «Чайка».

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня, близько 5.00 в місті Миколаїв по вулиці Молодогвардійська, 28, у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу без подальшого горіння. Вибухом зруйновано міжповерхове перекриття.

У результаті вибуху травмовано 4 людини, одну з яких госпіталізовано у важкому стані.

Рятувальники виявили під завалами тіло жінки, на шиї якої був провід від праски.

За даними слідства, госпіталізований у важкому стані чоловік задушив постраждалу, після чого спровокував вибух, намагаючись приховати сліди злочину.