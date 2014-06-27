Порошенка закликають накласти вето на закон про переселенців

Відповідне звернення було оприлюднене сьогодні у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, співкоординатор громадського союзу «Координаційна рада організацій вимушених переселенців з Криму» Сергій Ковальський заявив, що підписання президентом цього закону може призвести до «соціальної катастрофи». «Нас знову намагаються, як би це коректніше сказати, обдурити. Знову намагаються на нас зекономити, відтягнути час, перекласти відповідальність на невизначених осіб», – зазначив експерт.

Читайте такожУ ПАРЄ прогнозують збільшення кількості біженців з Криму Голова Центру громадянської просвіти «Альменда» Ольга Скрипник наголосила, що закон, ухвалений у парламенті, містить багато суперечливих пунктів. Зокрема, термін «вимушені мігранти», який закріплюється за переселенцями, є, за словам фахівця, двозначним і не має визначення у міжнародному законодавстві. Окрім того, закон не передбачає виділення коштів для допомоги переселенцям та не визначає, куди людям звертатися за допомогою.

Верховна Рада 19 червня ухвалила закон про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя та обставин, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції на території України (№4998-1).

Наразі, за даними ООН, в Україні вже понад 50 тисяч осіб були змушені залишити свої домівки на сході та в Криму.