Ліхтенштейн заморозив активи Януковича і його наближених на 30 млн дол. – ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Повідомляється, що влада Ліхтенштейну також почала розслідування у справі про відмивання грошей. Раніше в.о. генпрокурора України Олег Махніцький повідомляв, що Ліхтенштейн заблокував розміщені в країні фінансові й економічні ресурси Януковича і його оточення у складі 20 чоловік.

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У травні федеральний прокурор Швейцарії розпорядився заморозити активи Януковича і його наближених на суму 193 мільйони доларів.