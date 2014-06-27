Ліхтенштейн заморозив активи Януковича і його наближених на 30 млн дол. – ЗМІ
19:57, 27 червня 2014Політика
0 0
Ліхтенштейн заморозив активи колишнього президента України Віктора Януковича і його наближених на суму 30 мільйонів доларів.
Віктор Янукович
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Повідомляється, що влада Ліхтенштейну також почала розслідування у справі про відмивання грошей. Раніше в.о. генпрокурора України Олег Махніцький повідомляв, що Ліхтенштейн заблокував розміщені в країні фінансові й економічні ресурси Януковича і його оточення у складі 20 чоловік.
Читайте такожЯнукович знав про підготовку Росією агресії ще у 2013 році – Турчинов
У травні федеральний прокурор Швейцарії розпорядився заморозити активи Януковича і його наближених на суму 193 мільйони доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter