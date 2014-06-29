На Луганщині терористи вчинили напад на опорний пункт сил АТО
19:29, 29 червня 2014Політика
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Пострілом протитанкової керованої ракети бойовикам вдалося влучити в танк силовиків.
REUTERS
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», о 17.20 у районі м. Щастя (Луганська область) терористи вчинили напад на опорний пункт сил АТО.
Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Пострілом ПТКР бойовикам вдалося влучити у танк силовиків. Однак спрацював динамічний захист танка. Постраждалих серед військовослужбовців немає", - пише він.
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