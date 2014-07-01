Політологи поки не бачать сенсу в переговорах з бойовиками на сході України

Політологи поки не бачать сенсу в переговорах з сепаратистами на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Києві висловили політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко та керівник Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

Так, Фесенко висловив думку, що переговори, які відбувались в Донецьку, були дискредитовані участю в них лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука. «У цієї людини погана карма – будь-які проекти, до яких він долучається погано закінчуються», - зауважив Фесенко. Він підкреслив, що в даному випадку участь Медведчука в переговорах критично сприймається в тому числі представниками Майдану.

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Більше того, політолог вважає, що поки суспільство не готове до таких переговорів із сепаратистами. Фесенко вважає, що сьогодні залишається лише два варіанти розвитку подій на сході – або спробувати швидко відновити контроль над цим регіоном, або заморозити конфлікт на довгі роки.

Політолог не виключає, що й процес відновлення контролю над регіоном може затягнутись на декілька років, серед причин він назвав й ту, що «Росія не сидітиме склавши руки». Фесенко не виключає, що й після відновлення контролю в цьому регіоні доведеться тримати напівокупаційний режим через те, що на думку експерта, там залишаться прояви тероризму та елементи партизанської війни.

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Золотарьов зауважив, що не можна «сідати за гру в карти з шулерами – ви все рівно залишитесь в дурнях».

Він також вважає, що суспільство не сприймає сьогодні таких переговорів. Політолог вважає, що якщо їх і вести, то лише з позиції сили. Він вважає, що на територіях самопроголошених так званих ЛНР та ДНР не зрозуміло з ким вести переговори. «Люди типу Гіркіна, вони дуже важко піддаються контролю. При всьому тому, що відомо звідки він прийшов, й хто за ним стояв, але джин випущений з пляшки. Тому спочатку треба покінчити з диким елементом – дикими індіанцями, а потім шукати свого Кадирова», - наголосив політолог.