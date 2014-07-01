Турчинов доручив МВС і СБУ з'ясувати ситуацію з утриманням у Росії двох українських студентів

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання парламенту слово взяв народний депутат від “Батьківщини” Михайло Хміль, який наголосив на тому, що вже два місяці на території РФ утримуються двоє громадян України.

Він повідомив, що це студент-п'ятикурсник Львівського університету ім. І.Франка та випускник цього ж вишу - Юрій Яценко та Богдан Яричевський.

За словами депутата, хлопці, починаючи з травня, утримуються у пункті тримання іноземців на території Курської області в селі Авдєєвка.Читайте такожМЗС України вимагає від влади РФ негайно звільнити режисера Сенцова

“Ще 20 травня винесено рішення адміністративного суду про видворення цих громадян з території РФ, але досі з невідомих причин це рішення не виконано”, - сказав Хміль.

Він наголосив, що ні адвокатам, ні батькам хлопців не надається жодної достовірної інформації.

Таким чином Хміль закликав Турчинова звернутися до МЗС щодо контролю за долею цих громадян та сприянню у поверненні їх в Україну.