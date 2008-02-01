Сайт ПРП атакували хакери

Сьогодні офіційний веб-сайт партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії Тимошенко) був атакований хакерами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПРП.

Як зазначає прес-служба, на сайті були розміщені гострі критичні матеріали щодо діяльності Партії регіонів, Комуністичної партії України, Генеральної прокуратури та київської міської влади.

“Висловлюємо співчуття нашим політичним опонентам у зв’язку з тим, що інших аргументів, окрім хакерської атаки, у них, очевидно, не залишилось”, йдеться у повідомленні прес-служби ПРП.