Сайт ПРП атакували хакери
16:55, 01 лютого 2008Політика
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Опонентам висловили співчуття
Сьогодні офіційний веб-сайт партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії Тимошенко) був атакований хакерами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПРП.
Як зазначає прес-служба, на сайті були розміщені гострі критичні матеріали щодо діяльності Партії регіонів, Комуністичної партії України, Генеральної прокуратури та київської міської влади.
“Висловлюємо співчуття нашим політичним опонентам у зв’язку з тим, що інших аргументів, окрім хакерської атаки, у них, очевидно, не залишилось”, йдеться у повідомленні прес-служби ПРП.
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