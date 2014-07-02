Радник Авакова: У перший день після перемир'я знищено понад 1000 бойовиків
10:25, 02 липня 2014Політика
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Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк стверджує, що 1 липня, в перший день антитерористичної операції після припинення перемир'я на Донбасі сили АТО завдали сепаратистам значної шкоди.
У перший день поновлення АТО було знищено понад 1000 терористів / “Голос України”
"Перший день поновлення активної фази АТО. Коротко: Наступ. Сили Нацгвардії та ЗСУ, звільнили від російських найманців кілька стратегічно важливих міст у Донецькій та Луганській обл, а також відновили контроль над прикордонним пунтктом "Должанський". Потужними локальними ударами по базам і позиціям терористів знищено понад 1000 бойовиків", - повідомляє Шкіряк.
За словами радника, сепаратисти готові складати зброю і намагаються домовитися про "коридор" в РФ або гарантії амністії для тих хто не скоював тяжких злочинів.
"Звичайно, головні бої ще попереду і буде дуже важко, але в цілому динаміка позитивна. АТО буде тривати до перемоги!" - пише радник міністра.
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