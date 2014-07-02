Радник Авакова: У перший день після перемир'я знищено понад 1000 бойовиків

"Перший день поновлення активної фази АТО. Коротко: Наступ. Сили Нацгвардії та ЗСУ, звільнили від російських найманців кілька стратегічно важливих міст у Донецькій та Луганській обл, а також відновили контроль над прикордонним пунтктом "Должанський". Потужними локальними ударами по базам і позиціям терористів знищено понад 1000 бойовиків", - повідомляє Шкіряк.

За словами радника, сепаратисти готові складати зброю і намагаються домовитися про "коридор" в РФ або гарантії амністії для тих хто не скоював тяжких злочинів.

"Звичайно, головні бої ще попереду і буде дуже важко, але в цілому динаміка позитивна. АТО буде тривати до перемоги!" - пише радник міністра.