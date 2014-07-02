Кабмін запроваджує капеланську службу в армії
15:03, 02 липня 2014Політика
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Кабінет міністрів України запроваджує в армійських підрозділах капеланську службу і закликає представників усіх релігійних конфесій в Україні підтримати військових.
Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.Читайте такожУ військових капеланів тепер є свій Кодекс
«Буде ухвалено рішення про запровадження капеланської служби в армії. Це те, що потрібно для підтримки бойового духу, для підтримки віри і віри в нашу перемогу. Я закликаю всі конфесії підтримати українську армію і українське військо», - сказав глава уряду.
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