Кабмін запроваджує капеланську службу в армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.Читайте такожУ військових капеланів тепер є свій Кодекс

«Буде ухвалено рішення про запровадження капеланської служби в армії. Це те, що потрібно для підтримки бойового духу, для підтримки віри і віри в нашу перемогу. Я закликаю всі конфесії підтримати українську армію і українське військо», - сказав глава уряду.