Кравчук нагадав, що першим заборонив КПУ, і вважає, що це можна зробити ще раз

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Коли комуністи відчули, що під ними горить земля, а вже є реальні докази їх участі в тому числі у сепаратистському русі, реальні докази і в Мін’юсті, і в Службі безпеки України, вони почали шукати, щоб зберегтися в іншій формі, мімікрувати. До цього треба ставитися дуже обережно», – наголосив Кравчук.

«Я першим підписав указ про заборону КПУ. Є шанс», – додав він.

Читайте такожУ Луганській області КПУ вербує бойовиків і постачає зброю - затриманий терористМинулого місяця СБУ повідомила, що бійці антитерористичної операції біля прикордонного посту «Дякове» Луганської області затримали п’ятьох членів незаконного озброєного формування, двох з яких завербували керівники місцевого осередку Компартії України. У КПУ ці звинувачення відкинули.

У травні тоді виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звернувся до міністра юстиції з листом, в якому просить Мін’юст вивчити питання причетності КПУ до дій, спрямованих на порушення суверенітету та територіальної цілісності країни, а також до практичної підтримки російських спецслужб на півдні та сході. За результатами перевірки Турчинов закликає «вжити без зволікань у встановленому законом порядку заходів щодо заборони Комуністичної партії України».

Мін’юст, зі свого боку, звернувся до Генпрокуратури і СБУ з приводу розслідування діяльності КПУ.