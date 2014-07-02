Депутат Бундестагу: Російські дипломати погрожують війною в разі запровадження санкцій проти РФ

Про це німецький політик, яка відома активною позицією щодо України, написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

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