Путін наказав своїм терористам завдавати масованих ударів по енергетиці України

Він відреагував на застереження Зеленського щодо небезпечності російського повітряного простору.

Президент країни-терориста Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам приступити до підготовки та нанесення масованих ударів по об’єктах енергетики України.

"У відповідь на удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі та НПЗ ЗС РФ отримали вказівку щодо підготовки та нанесення масованих ударів по об’єктах енергетики України. Україна отримає відповідь, я дав вказівку", - заявив він після саміту ШОС у Бішкеку.

Путін назвав слова президента України Володимира Зеленського про загрози безпеці російського неба "заявою про тероризм".

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"Я не чув таких заяв, але якщо це сказано вголос, то це заявка на державний тероризм. І звертаю увагу, що при цьому вони просять про особисті зустрічі, просять про відновлення переговорів. Але з терористами переговори не ведуть", - сказав він.

Президент додав, що "якщо такі трагедії будуть відбуватися, ми знайдемо, чим відповісти".

У Путіна запитали, чи збирається Росія в такому разі завдавати ударів по українському керівництву. Він відповів, що зараз Москва цього не робить, оскільки нібито їй можуть знадобитися представники Києва для майбутніх переговорів.

"Нам потрібні якісь переговірники, щоб розмовляти, якщо вони зрозуміють, що хочуть вирішувати питання мирним шляхом. Я сказав, що це заявка на державний тероризм, а не перехід до цього тероризму", - заявив він.

Удари РФ по Україні

Раніше глава Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що постійні атаки РФ із використанням "шахідів" пов’язані з наближенням виборів.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги. Бо на полі бою вони не відчувають перемоги. Як і весь світ не відчуває. Тому терор - вони не вміють по-іншому", - сказав він.

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