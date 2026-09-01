Переговорний процес щодо України наразі призупинено, - Путін

Він висловив свою позицію щодо того, чи потрібно розширювати коло учасників переговорів щодо України.

Президент РФ Володимир Путін відповів на запитання про приїзд до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа та про переговорний процес щодо України.

"Контакти між представниками спецслужб відбуваються завжди. Зовсім недавно ми передали американській стороні американського громадянина, який перебував у місцях позбавлення волі у нас. Контакти завжди є, завжди були - навіть у найскладніші часи холодної війни - і зараз тим більше вони здійснюються", - сказав він після саміту ШОС у Бішкеку.

Також Путін озвучив свою позицію щодо того, чи потрібне якесь розширення кола учасників переговорів щодо України.

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"Ми за те, щоб переговори були наповнені конкретним змістом. Якщо хтось вносить або може внести конкретний вклад, ми тільки за. Єдине, чого б не хотілося, - це щоб усе крутилося в безглуздому режимі. Але якщо хтось здатний внести якийсь позитивний вклад у цей переговорний процес, який певною мірою на сьогодні заморожений, то загалом ми не проти", - заявив глава РФ.

За його словами, "тут потрібні фахівці, військові, дипломати".

"Є близькі люди, яким ми довіряємо, - це люди Трампа. Вони намагаються наповнити змістом нашу роботу. Президент їм довіряє. Без цього неможливо вести жодних переговорів. І Кушнер, і Віткофф у нас - бажані гості", - додав він.

Переговори щодо України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог між переговорними командами США та України триває, наразі обговорюється визначення дати візиту спеціальних представників президента США до України.

Він зазначив, що відбулася телефонна розмова з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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