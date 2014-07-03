Близько 400 активістів Майдану не збираються розходитися
08:38, 03 липня 2014Політика
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Постійні пожильці столичного Майдану Незалежності додому ще не збираються.
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Мітингувальники також не планують розбирати революційну Йолку, намети та кухні.
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Постійних мешканців тут наразі близько чотирьохсот. Більшість - активні учасники акцій протесту під урядовими будівлями. Деякі впродовж дня вчаться вправно володіти батогом, дрючком, м'ячем та сокирою, передає ТСН.
Активісти Майдану кажуть, що користь від них є. "Щоб влада не забувала, що є люди, які будуть її контролювати. Ми бачимо, що їм важко, але нехай знають, що є люди, які будуть її контролювати", - каже один з майданівців.
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