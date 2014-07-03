Кравчук: Україна повинна стати частиною системи європейської безпеки

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время страны".

"Я поки не готовий відповісти, чи варто відновлювати процес отримання Плану дій щодо членства НАТО або шукати інший шлях. Єдине, в чому я впевнений - це те, що Україна повинна стати частиною системи європейської безпеки, країною, яка перебуває під захистом", - підкреслив Кравчук. Читайте такожКравчук не довіряє політикам, які видають себе за «голуба миру»

Він зазначив, що Україна не може залишатися один на один з таким агресивним сусідом, як Росія.

"Це страшний ризик для України, її незалежності і територіальної цілісності", - вважає екс-президент.

Продовження інтерв'ю Леоніда Крачук читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 4 липня.