На березі Горлівського водосховища знайдено тіло розстріляного чоловіка в наручниках

На тілі вбитого були численні вогнепальні поранення в області голови і тулуба, а його руки були скуті наручниками, повідомляє Gorlovka.ua.

У Центрально-Міському РВ міліції розповіли, що виїхавши на місце пригоди, слідчо-оперативна група зареєструвала даний факт, було розпочато досудове розслідування за ознаками ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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Раніше біля Горлівського моря знаходили труп невідомого чоловіка з численними вогнепальними ранами голови, грудної клітки та ніг увечері 30 червня.

До цього в Горлівці знаходили тіла вбитих чоловіків в районі Скотоватського (житловий масив Будівельників) і Пятовського ставків.