Терористи знову обстріляли аеропорт в Луганську

По позиціях українських десантників випущено 25 мін. З боку сил АТО втрат немає, пише Інформатор.

Раніше повідомлялося про те, що терористи "ЛНР" намагалися збити літак, який доставляє продукти десантникам.

Читайте такожВсі під'їзди до аеропорту Луганська заміновані - радник Авакова

Нагадаємо, що облога луганського аеропорту триває з 8 червня. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що всі під'їзди до цього стратегічного об'єкту заміновані, і "фактично він відрізаний від зовнішнього світу".