Терористи знову обстріляли аеропорт в Луганську
02:07, 04 липня 2014Політика
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3 липня о 21.30 бойовики "ЛНР" знову обстріляли міжнародний аеропорт Луганськ. Стріляли з мінометів з боку окружної.
Терористи знову обстріляли аеропорт в Луганську / airport.lg.ua
По позиціях українських десантників випущено 25 мін. З боку сил АТО втрат немає, пише Інформатор.
Раніше повідомлялося про те, що терористи "ЛНР" намагалися збити літак, який доставляє продукти десантникам.
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Нагадаємо, що облога луганського аеропорту триває з 8 червня. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що всі під'їзди до цього стратегічного об'єкту заміновані, і "фактично він відрізаний від зовнішнього світу".
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