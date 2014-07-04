На «5-му каналі» не знайшли вибухівки, пошуки тривають

Про це у Twitter пише журналіст Оксана Денисова.

На сайті каналу уточнюють, що "станом на 9:20 через пункт пропуску заводу "Ленінська кузня" уже пропускают персонал, але поруч з будівлею знаходяться пожежні машини та автомобілі вибухотехнічної служби".

Як зазначила УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС Україні у м. Києві Ольга Білик, о 7.40 надійшло анонімне повідомлення про мінування офісу телеканалу.

На місце події виїхали співробітники міліції, зокрема, кінологічної служби, слідчо-оперативна група. Проводиться пошук вибухівки.