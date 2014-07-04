На «5-му каналі» не знайшли вибухівки, пошуки тривають
09:51, 04 липня 2014Політика
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За останньою інформацією, вибухівку в офісі не знайшли.
Приміщення 5-го охороняють правоохоронці
Про це у Twitter пише журналіст Оксана Денисова.
На сайті каналу уточнюють, що "станом на 9:20 через пункт пропуску заводу "Ленінська кузня" уже пропускают персонал, але поруч з будівлею знаходяться пожежні машини та автомобілі вибухотехнічної служби".
Як зазначила УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС Україні у м. Києві Ольга Білик, о 7.40 надійшло анонімне повідомлення про мінування офісу телеканалу.
На місце події виїхали співробітники міліції, зокрема, кінологічної служби, слідчо-оперативна група. Проводиться пошук вибухівки.
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