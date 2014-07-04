В будівлі "5-го каналу" шукають вибухівку

Як повідомили УНІАН на телеканалі, працівники евакуйовані з будівлі, проводиться перевірка приміщення після телефонного дзвінка про відповідне мінування.

Водночас мовлення каналу не припинено.

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За попередніми даними інформація про замінування офісу на території заводу "Ленінська кузня" поступила до правоохоронців телефоном, повідомляє сайт каналу.

На цей час співробітників каналу евакуювали з центральної будівлі, де знаходяться офіс і перша ефірна студія. Крім того, також обмежено доступ людей та транспорту на територію заводу "Ленкузня", на місце події прибули вибухотехніки та правоохоронці. Навколо приміщень, де працюють сапери, виставлено охорону.