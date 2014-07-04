Арсеній Яценюк планує змінити 7 міністрів

Про це повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. За його словами, на зборах коаліції Арсеній Яценюк сказав, що, пропрацювавши 3 місяці, він бачить потребу в ротації у складі Кабміну.

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Олег Тягнибок зазначив, що за словами прем'єра, переговори про міністрів, яких потрібно змінити вже офіційно почнуться. Між тим лідер ВО "Свобода" не уточнив про яких саме міністрів йде мова.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував Верховній Раді розпочати консультації щодо переформатування складу Кабінету міністрів.